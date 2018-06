A mulher do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi acusada esta quinta-feira de fraude. A queixa avançada pelo procurador-geral israelita Avichai Mandelblit denuncia um esquema de "fraude continuada" com suspeitas de má gestão de dinheiro público que Sara Netanyahu terá criado, envolvendo quase 86 mil euros em refeições encomendadas para a residência do seu marido, avançou o jornal israelita Haaretz.

No "Prepared Food Affair" (caso da comida preparada, em português), a acusação alega que a psicóloga de profissão terá agido em conformidade com o vice-director geral do gabinete de Netanyahu na altura, Ezra Seidoff. Os dois estão indiciados pelo Supremo Tribunal de Israel por crimes de abuso de confiança e fraude.

De acordo com o relatório da acusação, Sara Netanyahu orientou funcionários da residência oficial do primeiro-ministro em Jerusalém para a encomenda de refeições em restaurantes gourmet num total de 360 mil shekels (o equivalente a cerca de 86 mil euros) entre Setembro de 2010 e Março de 2013. Este acto é visto como uma clara violação das regras que proíbem o pedido de refeições de fora da residência durante períodos em que estivesse presente um cozinheiro na habitação.

Os investigadores do caso reuniram ainda provas que demonstram que a mulher do primeiro-ministro tinha consciência da violação destes regulamentos e de que ocultou a contratação de um cozinheiro para a residência.

O indiciamento de Sara Netanyahu surge depois de tentativas de chegar a uma resolução do assunto com procuradores quando esta recusou a pagar ao estado israelita o valor das refeições e de admitir que as alegações contra ela seriam verdade.

De recordar que, em 1977, o primeiro-ministro israelita, Yitzahk Rabin, resignou ao cargo devido a um escândalo da sua mulher. Na altura, foi descoberto que Leah Rabin possuía uma conta bancária nos Estados Unidos da América, algo ilegal em Israel.