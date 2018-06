Os migrantes socorridos pelo navio Aquarius chegaram ao porto de Valência, em Espanha. Contudo, correm mentiras nas redes sociais sobre as pessoas resgatadas.

Os migrantes socorridos pelo navio Aquarius, da organização não-governamental SOS Mediterranée, chegaram ao porto de Valência, em Espanha, após terem sido recusados por Itália a desembarcar num porto italiano (Reggio Calabria).



Ao todo, chegaram 630 migrantes em três barcos: 274 estavam no Dattilo, 106 no Aquarius (que foi o segundo a chegar) e 250 no navio da armada italiana Orione.



No mesmo dia, Itália voltou interditar o acesso da mesma ONG aos seus portos, só aceitando imigrantes resgatados pela Marinha italiana. "Que saibam estes senhores que Itália já não quer ser cúmplice do negócio da imigração clandestina e, portanto, devem procurar outros portos (não italianos) a que se dirigirem", disse o líder de extrema-direita Matteo Salvini, actualmente vice-primeiro-ministro e ministro do Interior.



Ao mesmo tempo que o governo italiano muda as suas directrizes no que diz respeito à crise de migrantes, circulam mentiras sobre os passageiros do Aquarius. O jornal El País denunciou quatro que se tornaram virais:

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)

Tornaram-se virais alegadas declarações de Celia Villalobos, rosto conhecido do PP, tendo já sido ministra da Saúde, Segurança Social e Igualdade e

vice-presidente do Parlamento espanhol.



De acordo com o post, Villalobos condenou a vinda dos migrantes para Espanha. "Lamento que morram no mar, mas no meu país não os quero ver", teria dito a espanhola.





No.



Celia Villalobos no ha dicho: "Lamento que los refugiados se mueran en el mar pero, en mi país no los quiero ver" pic.twitter.com/UikGY3YJZ6 — MALDITO BULO (@malditobulo) 12 de junho de 2018

Os migrantes que estão no Aquarius vão receber uma ajuda económica apenas por chegar a Espanha? Não.De facto, existem subsídios de inclusão, nomeadamente a "Renta Valenciana de Inclusión", um projecto da câmara de Valência, que oferece até 532 euros. Contudo, os passageiros do Aquarius não cumprem, actualmente, os requisitos para receberem essas ajudas.Só pode receber este subsídio quem for maior de 25 anos (ou maior de 18, desde que desconte há pelo menos dois anos), "estar inscrito no centro de emprego ou ter descendentes escolarizados" e não ter recursos económicos mensais superiores às que este subsídio oferece.Não é uma ideia exclusiva de Espanha. Por toda a Europa, espalham-se nas redes sociais imagens com mensagens que falam de uma invasão de migrantes, prontos para se aproveitarem dos serviços sociais de cada país.Contudo, os dados não mostram isso: De acordo com um comunicado da, publicado em 2014, "a migração, se for bem gerida, pode desempenhar um papel positivo na economia; os migrantes podem pagar mais em impostos e descontos à Segurança Social do que os benefícios que recebem".O site Mediterráneo Digital , conhecido por publicar notícias falsas, disse que Espanha pode vir a receber mais 790 migrantes, além dos que aceitou com o Aquarius. Estes migrantes teriam sido "resgatados" pela guarda costeira italiana este domingo.Contudo, esta informação é falsa: o governo espanhol ofereceu-se a acolher os refugiados do Aquarius, não a todos os barcos do Mediterraneo. Além disso, a guarda costeira italiana pode atracar em portos italianos com migrantes, ao contrário do que aquele site escreve.Porém, Celia Villalobos nunca terá dito isso, de acordo com a Maldita Hemeroteca, do jornal El Diario.