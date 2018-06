A confirmação foi feita pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, em prestação de esclarecimentos no Parlamento.

Portugal vai refugiados a bordo do navio Lifeline. A confirmação foi feita pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, em prestação de esclarecimentos durante a tarde desta terça-feira, no Parlamento.



O ministro explicou que "o Governo de Malta pediu ajuda para poder acolher o navio Lifeline, que está há algumas semanas a navegar no mediterrâneo com centenas de pessoas a bordo", adiantando que o navio atracará esta noite em Malta e que os refugiados serão "distribuídos por vários países, incluindo Portugal", em número "ainda não definido".



A proposta surgiu em conjunto com o governo do país maltês, depois da Itália ter recusado a autorizar o desembarque do navio Lifeline nos seus territórios na passada semana. Nas últimas semanas, a organização não-governamental alemã com o mesmo nome tem tentado o contacto com países europeus, após ter ficado à deriva pelo Mar Mediterrâneo com 234 imigrantes ilegais da Líbia a bordo.

Esta tarde, Cabrita clamou o "consenso" e "união" que a matéria da imigração reúne na sociedade portuguesa, sem divergências entre os grupos parlamentares. "Tenho orgulho de viver num país em que temos muitas divergências com a oposição, mas esse tema nunca foi um tema de fractura", disse.