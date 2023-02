Russos lançam nova ofensiva em Bakhmut

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A cidade ucraniana de Bakhmut tem sido alvo de pesados ataques russos, tendo levado o secretário-geral da NATO a considerar que está uma nova ofensiva russa em curso.







REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

Ao longo dos últimos meses, a cidade tem resistido aos ataques russos. O exército ucraniano adianta que as duas forças repeliram as tropas russas numa povoação de Kharkiv, em cinco povoações na região de Lugansk e em seis na região de Donetsk, em que se inclui Bakhmut.Na cidade, as posições foram fortificadas e só entram militares, ao passo que os civis que queiram sair da cidade terão que enfrentar os ataques. "Não existe um único metro quadrado em Bakhmut que seja seguro ou que não esteja ao alcance de fogo inimigo ou drones", afirmou Pavlo Kyrylenko, governador da região de Donetsk.A cidade de Bakhmut é um dos objetivos principais de Putin, sendo que a Rússia quer o controlo total do Donbass, composto pelas regiões de Donetsk e Lugansk."Vemos como eles estão a enviar mais tropas, mais armas, mais capacidades", afirmou Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, antes de um encontro dos ministros da Defesa europeus. A NATO tem que se assegurar de que a Ucrânia tem as armas necessárias para "vencer esta guerra", e Putin está a preparar-se para mais guerra, considerou Stoltenberg.

"Não vemos sinais em como o presidente Putin se esteja a preparar para a paz, o que vemos é o oposto, está a preparar-se para mais guerra, novas ofensivas e novos ataques", lamentou. "Esta é uma guerra excruciante de desgaste, por isso uma batalha de logística."



Os mercenários do grupo Wagner têm liderado os ataques em Bakhmut, e numa análise, peritos do Reino Unido acreditam que os russos fizeram pequenas conquistas nos arredores a norte da cidade.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos russia bakhmut guerra ucrania

"Provavelmente a Rússia quer reverter alguns dos ganhos que as forças ucranianas conquistaram ao longo de setembro e novembro de 2022: há uma possibilidade realista em como o seu objetivo imediato é avançar rumo a oeste para o rio Zherberets", indica o ministério da Defesa britânico.Volodymyr Zelensky agradeceu aos soldados em Bakhmut: "Obrigado a cada um dos nossos soldados que impede os ocupantes de cercar Bakhmut e que estão a manter as nossas posições-chave na frente de combate."