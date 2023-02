Novo vídeo mostra execução de militante do grupo Wagner com marreta

Um vídeo que mostra a execução, com uma marreta, de um ex-mercenário do grupo Wagner que fugiu durante a guerra foi partilhado nas redes sociais esta segunda-feira, 13. A Reuters indica que o vídeo, cuja origem ainda não foi verificada pela agência noticiosa, foi publicado no canal de Telegram Grey Zone, ligado ao grupo Wagner.







REUTERS/Igor Russak/File Photo

Nas imagens, o homem identifica-se como Dmitry Yakushchenko, de 44 anos. Relata ter nascido na Crimeia e que deixou a prisão após ter ingressado no grupo de mercenários."Planeava encontrar alguma saída, para, como dizem, fugir", diz, acrescentando que esta não era a sua guerra e que planeava deixar os combates. Acabou por ser capturado em Dnipro.Após a captura, "como o colega Yevgenny Nuzhin, apanhou a mesma doença que faz desmaiar nas cidades ucranianas... e depois acordar na cave durante a última audiência em tribunal", lê-se na legenda do grupo Grey Zone. Yevgenny Nuzhin era outro elemento do grupo Wagner que foi executado com uma marreta e cujas imagens também circularam em novembro.Ao clipe, foi dado o nome "vídeo do tribunal por traição". Dmitry Yakushchenko é mostrado com a cabeça encostada a uma parede junto a um homem que tem uma marreta. Está de frente para a câmara e diz o seu nome e ano de nascimento."Estava nas ruas da cidade de Dnipro onde fui atingido na cabeça e perdi a consciência, acordei nesta sala e disseram-me que ia ser julgado", diz. É de seguida atacado com uma marreta, momento em que o vídeo fica desfocado. O homem cai e é atacado de novo.