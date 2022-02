Cristiano Ronaldo apela à paz

O internacional português dirigiu uma mensagem aos seus 407 milhões de seguidores no Instagram, enquanto o MU já abdicou dos €47 milhões do patrocínio da companhia aérea russa Aeroflot.

Cristiano Ronaldo juntou-se aos apelos pela paz após a invasão da Rússia à Ucrânia. A estrela do Manchester United, de 37 anos, através dos stories do Instagram dirigiu-se aos seus mais de 407 milhões de seguidores, com esta mensagem, em inglês: "Precisamos de criar um mundo melhor para os nossos filhos. Rezando pela paz no nosso mundo".