Rússia ordena o regresso às bases de alguns soldados colocados junto à Ucrânia

Algumas tropas russas que se mantinham nas zonas adjacentes à Ucrânia estão a voltar às suas bases depois de completar exercícios militares, avançou o Ministério da Defesa russo. Esta decisão pode ajudar a desescalar as tensões entre Moscovo e o Ocidente.





A Rússia juntou mais de 100 mil soldados perto das fronteiras com a Ucrânia, o que gerou receios de uma invasão. Devido aos exercícios militares conjuntos com a Bielorrússia, entre 10 e 20 de fevereiro, a Ucrânia acaba por estar quase cercada pelo exército russo.



Apesar de Moscovo negar um ataque à Ucrânia, exigiu garantias dos Estados Unidos e da NATO no sentido de Kiev não se juntar à Aliança Atlântica e avisou que caso não sejam cumpridas, podia enveredar por ações militares não especificadas. Tanto os Estados Unidos como a União Europeia recusaram aceitar essas exigências.



Vladimir Putin, o presidente russo, encontra-se esta terça-feira com o chanceler alemão Olaf Scholz.





A agência noticiosa russa Interfax citou o governo russo: apesar de alguns exercícios militares de grande escala continuarem, algumas unidades das zonas militares do sul e ocidente completaram as suas missões e começaram a voltar às bases.