Canadá: Site garante ter dados sobre financiadores do protesto anti-vacinas

O Distributed Denial of Secrets garante ter dados sobre as pessoas que financiaram o movimento "comboio da liberdade". As manifestações anti-vacinas já chegaram à Europa, mas foram consideradas ilegais.

O Distributed Denial of Secrets (site de vazamento de dados) anunciou que tinha 30 megabytes de informações sobre doadores do site de angariação de fundos GiveSendGo, incluindo nomes, endereços de e-mail, códigos postais e endereços de protocolo de internet, avançou a Reuters. Esta informação foi dada pelo site de denúncias, ao mesmo tempo que a plataforma GiveSendGo parecia ter sofrido um ataque, que a deixou offline, apenas com a mensagem: "Estamos de volta em breve".

Segundo a Reuters, não é ainda possível confirmar a veracidade destas alegações, porém a DDoS já tem histórico na hospedagem de dados de organizações de extrema-direita, como a Patriot Front e a Oath Keepers. O site ofereceu-se para doar os dados a jornalistas e investigadores.

cerca de 7 milhões de euros

O GiveSendGo tornou-se a principal fonte de doações monetárias do movimento "comboio da liberade", depois da plataforma GoFundMe ter bloqueado o envio de dinheiro para financiar o movimento. No início do mês as angariações chegavam aos(mais dinheiro do que qualquer protesto anti-vacinas tinha conseguido anteriormente). As formas de financiamento que garantiam a permanência dos manifestantes já estavam sob investigação, por se suspeitar que o dinheiro vinha de países vizinhos, como os Estados Unidos.