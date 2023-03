Rússia inicia ataques contra diferentes alvos na Ucrânia durante a madrugada

Descubra as

Já em Kiev, o presidente da câmara, Vitali Klitscho, avançou que se registaram várias explosões na capital. Uma delas contra um edifício residencial no bairro de Holosiivskyi e outra em Sviatochyne que provocou pelo menos dois feridos. "Dois veículos estão em chamas no pátio de um edifício residencial (...) Todos os serviços [de emergência] estão a deslocar-se para o local", escreveu na rede social Telegram.Foram ainda relatadas explosões na cidade de Chernigiv, no norte e na região ocidental de Lviv, bem como nas cidades de Dnipro, Lutsk e Rivne e os meios de comunicação ucranianos noticiaram explosões nas regiões ocidentais de Ivano-Frankivsk e Ternopil.Perante a situação, acabaram por ser aplicados cortes preventivos de energia de emergência nas regiões de Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk e Odessa, disse o fornecedor DTEK.A Rússia tem vindo a atingir a Ucrânia com ataques maciços de mísseis desde outubro passado, bombardeando, com mísseis e drones, equipamentos ucranianos essenciais para o abastecimento de água e de eletricidade. Inicialmente, visavam infraestruturas energéticas ocorriam semanalmente e mergulhavam cidades inteiras na escuridão, tornando-se menos frequentes ao longo do tempo. O último ataque ocorreu a 16 de fevereiro.