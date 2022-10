Quatro milhões de ucranianos afetados pelos cortes de energia, diz Zelensky

Quase quatro milhões de pessoas foram afetadas por cortes de energia após os recentes ataques russos a infraestruturas energéticas na Ucrânia, adiantou esta sexta-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.







"Em muitas cidades e distritos do nosso país, foram introduzidos cortes para estabilizar" a situação, explicou o governante durante a sua mensagem de vídeo diária dirigida à nação."Quase quatro milhões de ucranianos estão atualmente a enfrentar estas restrições", acrescentou.Os cortes afetam a cidade de Kiev e a sua região, bem como as províncias de Zhitomyr (centro-oeste), Poltava, Cherkasy e Kirovograd no centro, Rivne (oeste), Kharkiv (leste), Cherniguiv e Sumy no norte, apontou o chefe de Estado.Logo no início do dia, a operadora privada ucraniana DTEK tinha anunciado cortes de energia "sem precedentes" para "os próximos dias" na capital e a sua região, devido aos grandes danos infligidos ao sistema de energia ucraniano pelos ataques russos.Durante mais de duas semanas, a Rússia tem intensificado os ataques à infraestrutura energética da Ucrânia, o que causou a destruição de pelo menos um terço das suas capacidades naquela região, numa altura em que se aproxima o inverno.Como resultado, e para evitar apagões, cortes de energia com duração de algumas horas têm sido impostos diariamente em muitas regiões.O governador da região de Kiev, Oleksiy Kuleba, adiantou através da rede social Telegram que os moradores da capital podem esperar falhas de energia "mais duras e mais longas" em comparação com o início da guerra, noticiou a agência Associated Press (AP).Na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, o governador anunciou no Telegram o início de cortes de energia diários de uma hora a partir de segunda-feira em toda a província, incluindo a capital regional, que é a segunda maior cidade ucraniana.As medidas "são necessárias para estabilizar a rede elétrica, porque o inimigo continua a bombardear a infraestrutura de energia", sublinhou Oleg Syniehubov.Um pouco por todo o país as autoridades estão a apelar à população para uma poupança de energia, reduzindo o consumo de eletricidade durante os horários de pico e evitando o uso de aparelhos de alta tensão.A agência France-Presse (AFP) visitou na quinta-feira uma central de energia ucraniana atingida pelos russos, onde dois funcionários se encontravam a trabalhar na reparação de um cabo num poste de grandes dimensões.Segundo um dos funcionários, a central foi atingida duas vezes por mísseis, e uma terceira vez por um 'drone' suicida, de fabrico iraniano.Já esta sexta-feira, o chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, pediu ao homólogo iraniano que pare "imediatamente" de fornecer armas a Moscovo, na primeira conversa telefónica entre os dois ministros desde que Kiev acusou a Rússia de atacar cidades ucranianas utilizando os 'drones' Shahed 136.Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano reiterou as suas negações sobre estas acusações.Por seu lado, Volodymyr Zelensky, não estavam muito otimista sobre este tema, alertando que a liderança russa irá procurar todas as possibilidades para continuar a guerra, principalmente "através dos seus cúmplices no Irão".A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,7 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra, que hoje entrou no seu 247.º dia, 6.374 civis mortos e 9.776 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.