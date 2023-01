Rússia avisa EUA que acordo sobre armas nucleares controladas termina em 2026

A Rússia alertou os Estados Unidos que o acordo bilateral referente às armas nucleares expira no dia 4 de fevereiro de 2026. Apesar de existir interesse por parte de Washington em renovar o pacto, esta segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo demonstrou não partilhar as mesmas vontades.







Em causa está o Tratado START (Strategic Arms Reduction Treaty ou, em português, Tratado para a Redução de Armas Estratégicas), que limitava a utilização deste tipo de arsenais pelos dois países até 2011, mas que entretanto foi prolongado por mais 15 anos. Um pacto de especial relevo mundial, tendo em conta que atualmente os dois países controlam cerca de 90% das armas nucleares existentes no mundo.Sergei Ryabkov, em declarações à agência RIA, acabou por dizer que nos últimos anos os EUA têm "ignorado os interesses russos" e reunido esforços para conseguir uma "derrota estratégica" do país na guerra da Ucrânia. Quando questionado sobre se estas atitudes poderiam pôr o START em risco, segundo nota a Reuters, o ministro respondeu de forma inequívoca: "é um cenário bastante possível".Desde o começo do conflito na Europa, a 24 de fevereiro de 2022, que os Estados Unidos se posicionaram do lado da Ucrânia e têm vindo a ajudar o país na guerra através de um financiamento para segurança que já ultrapassa os 27 mil milhões de dólares (mais de 24 mil milhões de euros).Em novembro do ano passado, o prolongamento do tratado STRAT iria ser reavaliado, mas as reuniões acabaram por ser canceladas à ultima hora e, até hoje, não foram anunciadas novas datas.