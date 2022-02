Sanções: Biden prometeu resultados num mês, mas demora mais

Garry Kasparov não é apenas o génio russo do xadrez. Ele é também opositor ao regime de Vladimir Putin — e agora, um grande crítico da invasão da Rússia à Ucrânia. Foi nessa condição que defendeu no Twitter na madrugada deste sábado, 26, que "as sanções até agora são fracas" porque "ignoram os piores oligarcas de Putin". Este tipo de sanções, diz o também responsável pela Human Rights Foundation, "teriam servido em 2008, ou até há seis meses. Agora, com Kiev sobre ataque? Muito pouco e muito tarde", escreveu.



A lista de sanções sobre a Rússia, os seus principais responsáveis e homens de negócios não está fechada. A hipótese de excluir a federação do sistema Swift tem ganhado corpo nas últimas horas. E apesar da resistência inicial alemã ou húngara ou dos avisos dos bancos norte-americanos sobre os riscos acabou anunciada já na noite deste sábado, devendo ser aplicada nos próximos dias.



Os líderes da União Europeia acordaram sanções sobre os setores financeiros, de energia e transportes. Segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o plano afetará 70% do setor bancário russo e das empresas detidas pelo Estado. Também não permite o acesso a importantes componentes para os aparelhos aéreos ou tecnológicos.