China pediu à Rússia para adiar invasão à Ucrânia até ao fim dos Jogos Olímpicos de Inverno

Depois do reconhecimento de independência de duas regiões da Ucrânia, a Rússia decidiu invadir o país por terra, ar e mar com recurso a bombardeamentos e dezenas de milhar de militares. Mas, segundo um relatório de inteligência do Ocidente, a guerra podia ter começado antes. O New York Times avança que a China terá pedido a Moscovo para adiar a invasão a Kiev até ao fim dos Jogos Olímpicos de Inverno, que se realizaram em Pequim e terminaram a 20 de fevereiro. As manobras que levariam ao início do conflito aconteceram no dia seguinte, a 21 de fevereiro, com forças russas a entrarem na Ucrânia no dia 24.







Vladimir Putin e Xi Jinping Reuters

O jornal norte-americano, que cita oficiais da administração de Joe Biden nos EUA e um oficial da União Europeia, aponta que a China já tinha algum nível de conhecimento acerca dos planos de guerra da Rússia antes da invasão começar, na passada semana.O presidente russo, Vladimir Putin, encontrou-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, em Pequim a 4 de fevereiro, em antevisão à cerimónia de abertura dos Jogos. Após o encontro, Moscovo e Pequim divulgaram um comunicado no qual indicaram que a sua parceria "não tinha limites", criticando um alargamento da NATO e acrescentando que os dois países estabeleceriam uma nova ordem global através de "verdadeira democracia".A troca de informações entre oficiais russos e chineses, considerada confidencial, foi obtida por um serviço de inteligência do Ocidente que a considerou credível e a partilhou com os Estados Unidos e aliados em reuniões sobre quando Putin atacaria a Ucrânia, com opiniões contrárias. Em reação à notícia, o porta-voz da embaixada chinesa em Washington descreveu as alegações como "infundadas", tendo como objetivo "passar a culpa" de uma invasão da Rússia para a China.A cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, em Pequim, aconteceu a 20 de fevereiro, com Putin a ordenaram o destacamento de mais militares para as fronteiras com a Ucrânia no dia seguinte. Nessa segunda-feira, 21 de fevereiro, assinou o decreto em que reconhece as regiões de Donetsk e Lugansk como estados independentes, após um Conselho de Segurança no Kremlin. Três dias depois, a 24 de fevereiro, o exército russo iniciou uma invasão em larga-escala à Ucrânia, naquilo a que Putin apelidou de "operação especial", que na última semana tem feito milhares de mortos e feridos através do lançamento de mísseis balísticos, tanques e artilharia.