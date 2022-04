Os russos que querem a paz já têm uma nova bandeira

Cidadãos russos mudaram as cores da sua bandeira para se manifestarem pela paz fora da Rússia: o vermelho deu lugar ao branco. Portugal não foi exceção.

Com o aumento dos protestos contra a invasão russa à Ucrânia muitos cidadãos russos sentiram a necessidade de ter um novo símbolo. Por isso, pegaram na bandeira do seu país e retiraram-lhe o vermelho, que pode ser associado ao sangue, e reforçaram-na com mais uma faixa branca, pela paz. Em Portugal, esta bandeira foi também usada nas manifestações anti-guerra.