Espiões, gangues e militantes no ciberespaço: "nada ficará como antes"

Na consequência de um ciberataque perpetrado por crackers a uma empresa de telecomunicações portuguesa, veio o CEO dessa empresa declarar ter sido alvo de um ato de terrorismo. Na realidade, durante a semana passada foram sentidos alguns picos de pânico social com origens em ataques sucessivos ocorridos no ciberespaço nacional. A segurança é um conceito ambíguo. Esta perceção é acentuada quando os autores da ameaça são invisíveis, como é o caso dos ciberataques. Neste contexto surgem, amiúde, acontecimentos catalisadores, alterando e agravando o nosso sentimento de insegurança, alertando-nos para futuros perigos. Nada ficará como antes.



Tal aconteceu a 19 de abril de 1995, quando um militante anarquista norte-americano fez explodir o edifício do governo federal norte-americano em Oklahoma City, matando 168 pessoas e ferindo mais de 600. Este ataque terrorista, bem real e concreto, pôs em marcha um processo de decisão que culminou na origem da noção de ciberguerra.



Um ano após o atentado, em julho de 1996, Jamie Gorelick, procuradora-geral Adjunta dos Estados Unidos, avisa num testemunho perante o Senado que “ainda não tivemos um ciberataque terrorista às infraestruturas. Mas penso que será apenas uma questão de tempo. Não queremos esperar pelo equivalente ao ciber Pearl Harbour”.