"Futuro tio ‘racista’ procura futuro com tia ‘racista.’” A descrição tem o tom de um anúncio de secção de classificados de um jornal, mas faz parte de um perfil do mais recente site de encontros francês, Droite au Coeur (direita ao coração, em português). O site foi lançado em junho pelo casal Stéphanie e Stéphane Deniel, com o objetivo de juntar homens e mulheres com “valores patrióticos”. E alguns são portugueses, segundo a fundadora, Stéphanie Deniel. “Até o nosso diretor de marketing é de origem portuguesa”, diz à SÁBADO.