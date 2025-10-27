Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de outubro de 2025 às 19:14

Hamas continua à procura por corpos de reféns em Gaza

Movimento islamita anunciou, este domingo, que intensificou as buscas pela procura de corpos dos reféns israelitas em Gaza.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)