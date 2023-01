Três meses depois, Rússia volta a mudar o líder das tropas na Ucrânia

Chefe do Estado Maior das Forças Armadas há uma década, Valery Gerasimov vai agora comandar as tropas destacadas na "operação militar especial" na Ucrânia. Com o arrastar de um conflito que a Rússia esperava que fosse curto, sucedem-se as mudanças na cadeia de comando.