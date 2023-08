Organização de caridade ucraniana fabrica uniformes militares para mulheres grávidas

A guerra na Ucrânia começou há cerca de um ano e meio e muitas foram as mulheres que abandonaram a sua vida de civil para estarem na linha da frente. Quase de forma imediata deparam-se com uma série de constrangimentos como a falta de produtos de higiene, uniformes femininos, roupa interior, botas de tamanho adequado, medicação e até mesmo roupa específica para grávidas.







Para fazer face às dificuldades, Andriy Kolesnyk e Ksenia Drahaniuk decidiram fundar uma organização de caridade com o objetivo de ajudar e documentar as mulheres em cenário de guerra. Em entrevista à Insider, o casal ucraniano diz ter avançado com o projeto depois de uma familiar se ter alistado no exército e enviado uma carta com uma lista de bens que tinha em falta. Nesse momento enviaram a primeira "caixa humanitária" e partilharam-na nas redes sociais. O caso tornou-se viram e, desde esse altura, começaram a surgir cada vez mais pedidos.Até ao dia de hoje a Zemliachky já forneceu cerca de 3.500 uniformes femininos, 30 deles feitos especificamente a pensar nas grávidas. Já foram também enviados 7.000 kits de higiene, 35 mil soutiens desportivos, 1.200 pares de sapatos e 1.000 acessórios como meias, gorros e luvas.Mas, para além dos bens de primeira necessidade, a organização está também a oferecer sessões de terapia gratuitas a quem precise e ajuda aos casais de militares que querem organizar casamentos e luas de mel.Atualmente, de acordo com os dados divulgados no parlamento ucraninano, estima-se que existam mais de 60 mil mulheres no exército. O trabalho de organizações como esta tem sido fundamental mas, os fundadores, recordam que nem todas as histórias são positivas. À Insider dizem já ter recebido uniformes de mães que acabaram por perder os seus bebés ou caixas humanitárias de corporações que ficaram sem mulheres depois de estas terem morrido em combate.