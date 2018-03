O Ministro do Interior, Gérard Collomb, disse que o atacante agiu "

" e que foi investigado pelas autoridades mas não havia suspeitas de radicalização. O jovem franco-marroquino de 26 anos apresentou-se com um soldado do auto-proclamado Estado Islâmico, tendo o grupo terrorista reivindicado o atentado. O homem estaria a ser seguido pelos serviços de inteligência desde 2013 e constava dos ficheiros da polícia por risco de radicalização de natureza terrorista. Esteve detido em 2016 por crimes de delito comum. A informação que terá feito uma viagem à Síria não foi confirmada pelas autoridades. O Le Parisien garante que o jovem era muito activo em sites salafistas, ou seja, relacionados com o movimento ortodoxo ulta-conservador do islamismo sunita.



As autoridades francesas identificaram Radouane Lakdim como o autor do ataque desta sexta-feira em Trèbes.O Ministério do Interior já confirmou a existência de pelo menos dois mortos e três feridos, um deles em estado grave. A Reuters avançou ainda que há uma outra vítima mortal, atingida com um tiro na cabeça, que foi morta momentos antes do sequestro.O dia do atacante, segundo contou uma vizinha deLakdim ao LeParisien, começou quando foi levar a irmã mais nova à escola. Terá seguido daí para os ataques. Uma outra pessoa, muito próxima da família, garante que era "calmo, simpático, tinha sempre uma palavra gentil" e frequentava regularmente a mesquita.

Após declarar lealdade ao Estado Islâmico, o atacante do supermercado em Trèbes terá exigido a libertação do principal suspeito dos ataques de Paris, de 13 de Novembro de 2015, Salah Abdeslam. Segundo a France Press, ao entrar no estabelecimento terá gritado "Allahu Akbar [Alá é grande]", criticado a intervenção militar francesa na Síria e ameaçado matar todos as pessoas que se encontravam no local.