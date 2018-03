Homem pediu a libertação do suspeito dos ataques terroristas de 2015 em Paris, Salah Abdeslam. Ministério já confirmou a existência de duas vítimas mortais.

O atacante do sul de França matou uma pessoa com um tiro na cabeça na cidade de Carcassome antes de se barricar em Trebes, com vários reféns. Bruno Bartocetti, representante da unidade de polícia SGP, confirmou esta informação à agência Reuters.



Este ataque terá acontecido momentos antes do homem se barricar no supermercado Super U. A agência France Press avança que a nacional do homem, que já mostrou lealdade ao Estado Islâmico, terá nacionalidade marroquina.



O percurso entre as duas cidades - Trèbes e Carcassonne - demora cerca de 20 minutos, acrescenta ainda a Reuters.



Ao que tudo indica, o criminoso já terá libertado todos os reféns. O canal de televisão BFM TV diz que o sequestrador pediu a libertação de Salah Abdeslam, suspeito autor dos ataques de Paris em 2015.



O primeiro-ministro francês, Èdouard Philippe, declarou que "tudo lea a crere que se trata de um acto terrorista".