A derrota do Estado Islâmico na Síria e no Iraque é apenas aparente e a organização jihadista vai continuar muito activa na Europa, garantem vários especialistas à SÁBADO.

O ataque desta sexta-feira em Trèbes, no sul de França, onde um franco-marroquino, de 26 anos, que declarou fidelidade ao Estado Islâmico, matou três pessoas e acabou abatido pelas autoridades francesas, é de isso exemplo.

"Após um período de acalmia, depois da derrota na Síria, havia uma expectativa que algo poderia acontecer", admite o professor José Manuel Anes, especialista em terrorismo e violência religiosa.



A perda de território não enfraqueceu a organização terrorista. "O facto do Estado Islâmico ter perdido a sua capacidade operacional e logística na Síria e no Iraque, não significa que tenha ficado menos agressivo ou que tenha tido uma redução na sua capacidade enquanto actor terrorista", garante Filipe Pathe Duarte, professor e investigador universitário.

O problema são os 1.900 a 4.200 combatentes internacionais que lutaram na Síria e que estão a regressar à Europa. Cerca de 30% já estão em território europeus, alguns vigiados, outros sem qualquer controlo, explicou. "Isto demonstra essencialmente que ainda estamos sob ameaça e que há uma capacidade operacional do Estado Islâmico a nível físico e ideológico com capacidade de recrutamento", garante o investigador, acrescentando: "Este ataque é uma lógica padronizada dos ataques que têm ocorrido na Europa. Só em 2017, houve cerca de 20 acções terroristas em nome do jihadismo e [o dia de hoje]vem demonstrar que a ameaça é premente e existe" .

Mas a ameaça encontra-se também nas comunidades mais desfavorecidas dos países europeus, onde jovens desenraizados e sem perspectivas de futuro facilmente se sentem atraídos pela ideologia vingativa do Estado Islâmico.

"Mais uma vez quem cometeu este crime já era conhecido das autoridades, o que quer dizer que temos de ter uma política diferente para com esta vasta lista de radicalizados que estão a viver na Europa", considera António Nunes, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, uma entidade da sociedade civil.

O atacante, Radouane Lakdim, estava referenciado por tráfico de droga mas não havia suspeita de radicalização. E mesmo que houvesse, para o dirigente, é impossível a monitorização de todos os indivíduos que possam manifestar inclinação pelo jihadismo. A solução passa por políticas de integração social.

"Há cinco anos, os especialistas já diziam que tinha de haver políticas de integração social nestas comunidades. Mas continuamos a dizer a mesma coisa agora. Há uma grande lentidão dos políticos em incorporaram soluções técnicas."

O presidente da OSCOT considera que os países da Europa se têm concentrado quase apenas na resposta policial. "Há radicais que não tendo emprego, não estando inseridos na sociedade, nem na sua comunidade, que se auto-excluem e pouco é feito no âmbito social. Por isso, passam a questioná-los no ponto de vista policial. E quando este falha, estes indivíduos aproveitam para serem mártires e evocarem a defesa de um movimento – Estado Islâmico ou Al-Qaeda – quando de facto ninguém lhes pediu. Lembraram-se, um dia, porque não têm valores."

Filipe Pathe Duarte concorda. "Não há um padrão para a radicalização, mas há vários elementos que contribuem, nomeadamente a sociopatia, a psicopatia e problemas de integração social. A radicalização nasce, sobretudo, do confronto entre a expectativa e a realidade."

E acrescenta: "Não é o fundamentalista religioso que se tornou radical e violento, mas o radical e violento que se tornou fundamentalista religioso. Esta nuance faz toda a diferença."

Neste ponto é importante a colaboração das comunidades islâmicas. "Estas comunidades devem desconstruir a narrativa jihadista, dizendo que uma coisa é o Islão, outra é o jihadismo. Integrando e sinalizando eventuais radicais para que, em cooperação com sociedade civil e com as forças de segurança, se consiga evitar que estes indivíduos se tornem violentos. E isso está a ser feito", garante o professor universitário.

Para o Alexandre Guerreiro, ex-oficial do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED), o problema da radicalização e dos atentados na Europa resolvia-se com o fim da ingerência ocidental no Médio Oriente, nomeadamente na Síria.

"Continua a apoiar-se grupos jihadistas para que possam atacar e desnortear o poder político de Bashar al-Assad que, quer se goste ou não, é o poder político legítimo no país", defende.

O ex-oficial de informações do SIED critica ainda a venda de armas. "Enquanto não for travado o comércio de armamento para o Médio Oriente – recordo que na semana passada a primeira-ministra britânica, Theresa May assinou acordo de venda de armas com príncipe saudita."

Em Portugal o risco é menor, mas não é zero. "Estatisticamente em termos de proporção ao número de radicalizados, o número de combatentes internacionais e o número de muçulmanos, temos menos probabilidade de ter aqui ataques. O que não quer dizer que não venham a acontecer", garante Filipe Pathe Duarte.