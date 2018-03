O homem estaria a ser seguido pelos serviços de inteligência desde 2013 e constava dos ficheiros da polícia por risco de radicalização de natureza terrorista. Esteve detido em 2016 por crimes de delito comum.

É uma reivindicação clássica por parte do auto-proclamado Estado Islâmico. Através da agência Amaq, o seu órgão de propaganda semi-oficial, o grupo terrorista reclamou a autoria do atentado desta sexta-feira em Trèbes, no sul de França."Fonte secreta à Agência Amaq: Um soldado do Estado Islâmico realizou um ataque a Trèbes, no sul de França, em resposta ao apelo do Estado Islâmico de atacar os países da coligação [internacional]"A reivindicação foi partilhada nos canais do grupo terrorista na aplicação de comunicações encriptadas Telegram e divulgado em várisa linguas.Esta sexta-feira, o marroquino Radouane Lakdim entrou num supermercado em Trèbes e fez vários reféns. Antes de ser abatido pelas autoridades provocou três mortos e cinco feridos.De acordo com as autoridades, o atacantes terá afirmado pertencer ao Estado Islâmico e terá exigido a libertação de Saleh abdeslam, um dos autores dos atentados de Paris, de Novembro de 2015, que está detido e a ser julgado na Bélgica.