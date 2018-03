Procurador de Paris revela que a pessoa detida "partilhou a vida" com Redouane Lakdim e que há "numerosas investigações a decorrer".

As autoridades francesas anunciaram a detenção de uma pessoa "próxima" ao autor dos ataques desta sexta-feira, no sul de França, que mataram pelo menos três pessoas, incluindo um português. Segundo a Reuters, o procurador de Paris, François Molins, revelou que ainda estão a decorrer "numerosas investigações" para descobrir como Radouane Lakdim, que foi abatido pela polícia, conseguiu a arma e saber se teve cúmplices.



As autoridades francesas identificaram Radouane Lakdim como o autor dos ataques desta sexta-feira em Carcassonne e Trèbes. O Ministro do Interior, Gérard Collomb, avançou que o atacante agiu "sozinho" e que foi investigado pelas autoridades mas não havia suspeitas de radicalização. O jovem franco-marroquino de 26 anos apresentou-se com um soldado do auto-proclamado Estado Islâmico, tendo o grupo terrorista reivindicado o atentado.





O homem estaria a ser seguido pelos serviços de inteligência desde 2013 e constava dos ficheiros da polícia por risco de radicalização de natureza terrorista. Esteve detido em 2016 por crimes de delito comum. A informação que terá feito uma viagem à Síria não foi confirmada pelas autoridades. O Le Parisien garante que o jovem era muito activo em sites salafistas, ou seja, relacionados com o movimento ortodoxo ulta-conservador do islamismo sunita.