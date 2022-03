Quem é o líder da Chechénia que está a ajudar Putin?

Ramzan Kadyrov, 45 anos, tem estado a apoiar o presidente russo desde do inicio da invasão na Ucrânia e afirmou, na segunda-feira, que já estava em Kiev. Ramzan descreve-se como um "soldado de infantaria" de Putin e assume-se como responsável pelo presidente russo. É o terceiro líder da Chechénia, uma região que se situa nas montanhas do Cáucaso, no sul da Rússia e que integra a Federação da Rússia.