Alerta de tsunami foi acionado após o registo de um sismo com epicentro a cerca de 60 quilómetros de Fukushima, cidade que em 2011 foi abalada por outro terramoto que levou a um desastre nuclear.

Ontem Sofia Oliveira com Ana Bela Ferreira

As mais lidas

Sismo de magnitude 7,3 leva a alerta de tsunami no Japão

Foi acionado um alerta de tsunami após um sismo de magnitude 7,3 ter sido registado esta quarta-feira na costa a norte do Japão, a cerca de 60 quilómetros da cidade de Fukushima.







Fukushima GettyImages

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O sismo deixou partes da cidade de Tóquio sem eletricidade, tendo sido apontada uma intensidade superior a 6, numa escala de 1 a 7, em alguns locais do Japão - demasiado forte para as pessoas se manterem em pé, segundo o canal televisivo japonês NHK.O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, apontou que o governo nipónico está a averiguar a extensão dos danos. A mesma região sofreu um sismo em 2011 que levou a um desastre nuclear na central de Fukushima.Segundo a Tepco, a companhia distribuidora de energia elétrica que serve Tóquio, cerca de 2 milhões de casas ficaram sem eletricidade e a situação dos reatores da central nuclear de Fukushima ainda estão a ser averiguados.As autoridades japoneses avisaram ainda os residentes das cidades de Fukushima, Miyagi e Yamagata que podem sentir réplicas do sismo.