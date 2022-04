"A primeira coisa com que uma guerra acaba é a verdade." ONGs encerradas na Rússia

Desde o início da invasão russa à Ucrânia que as autoridades russas têm aplicado várias medidas de repressão a meios de comunicação sociais e a organizações. A Amnistia Internacional foi uma das ONGs que viu os seus escritórios encerrados no início deste mês. O diretor de campanhas em Portugal, Paulo Fontes, fala sobre o medo que o Kremlin tem da verdade.

As autoridades russas fecharam, no dia 8 de abril, escritórios locais de muitas organizações não-governamentais (ONGs) internacionais por "violação da legislação russa". Entre as 15 ONGs de proteção de direitos humanos que foram obrigadas a fechar os seus escritórios estão a Friedrich Naumann Foundation for Freedom, a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional.