As polémicas do programa apresentado pela "boneca de ferro de Putin"

Chamam-lhe a "boneca de ferro de Putin": Olga Skabeeva tem 36 anos e é a apresentadora, desde 2016, do programa 60 minutos no canal estatal Rossiya-1. Desde o início da guerra na Ucrânia que excertos do programa têm sido partilhados nas redes sociais, gerando polémica: a última envolve uma ligação suscitada por Olga Skabeeva entre a monkeypox e os países que enviaram armas à Ucrânia.