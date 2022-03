Guerra na Ucrânia: Casas em Kiev e Kharkiv atingidas durante a madrugada

Alojamento turístico poderá acolher temporariamente refugiados

A secretária de Estado do Turismo disse à Lusa que o setor pode ajudar a identificar oportunidades de alojamento temporário, para refugiados da Ucrânia que estão a chegar ao país, bem como oportunidades de emprego.



"O alojamento e o setor do turismo tem sido muito generoso, já o foi na covid, e esperemos que agora também possamos ajudar a identificar oportunidades de alojamento, para que, de uma forma temporária, naturalmente, possamos acolher todos aqueles [refugiados da Ucrânia] que vamos receber por estes dias", disse Rita Marques à agência Lusa.



A secretária de Estado adiantou que está a ser desenvolvido um programa de formação, em colaboração com os municípios, que "estão na linha da frente" a receber os refugiados de guerra, "sejam ucranianos ou não", para que possam ocupar vagas de emprego no setor, que enfrenta um problema de falta de mão de obra.



"Perdemos uma parte considerável do nosso capital humano durante estes dois anos de pandemia e temos agora, necessariamente, que recuperar esse capital humano", sublinhou Rita Marques.



Para colmatar esta falta de profissionais, foi celebrado recentemente um acordo de mobilidade com os nove países que fazem parte da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que visa criar condições para acolher trabalhadores, "temporariamente, ou em períodos mais dilatados no tempo", explicou a governante.



"Temos também desenvolvido outros esforços com outros mercados e posso dar nota, por exemplo, o mercado marroquino, ou mesmo o indiano, tentando fazer exatamente esse mesmo caminho que fizemos no CPLP, sempre não descurando as competências que esses trabalhadores devem ter para servir no setor do turismo", referiu a secretária de Estado.