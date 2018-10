Parte dos documentos apresentados pela acusação, onde Ronaldo fala do caso, foram roubados, não são válidos. Trata-se de uma “prova proibida”.



Roubo de documentos, violação da privacidade e prova proibida são algumas das linhas essenciais da defesa que os advogados de Cristiano Ronaldo estão a preparar para responder à notificação de reabertura do caso de alegada violação protagonizado pelo futebolista.



Os documentos de todo o processo que envolve Ronaldo em Las Vegas, no Nevada, EUA, incluindo o acordo celebrado entre o jogador e a mulher que o acusa de violação, Kathryn Mayorga, foram roubados por via informática do universo de representantes e advogados mais próximos do futebolista (o empresário Jorge Mendes e o advogado portuense Carlos Osório de Castro).



A SÁBADO apurou que o suspeito é o pirata informático português Rui Pinto, um dos envolvidos e, porventura, o maior impulsionador do caso Football Leaks e no roubo dos emails da correspondência interna do Benfica.





Leia o artigo completa na edição nº 754, nas bancas no dia 11 de Outubro.