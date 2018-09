Pela primeira vez na história da Arábia Saudita, o jornal da noite da televisão estatal Al Saudiya foi apresentado por uma mulher. Na passada quinta-feira, Weam Al Dakheel surgiu no ecrã acompanhada por um co-apresentador masculino.

"Jumanah AlShami foi a primeira mulher a apresentar o noticiário da manhã em 2016. Hoje, a história repete-se com Weam Al Dakheel a tornar-se a primeira apresentadora no principal noticiário da noite, abrindo um precedente na Al Saudiya", referiu o canal televisivo através do Twitter.