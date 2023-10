Homem matou professor à facada numa escola em França

Durante o ataque ficaram ainda feridas duas pessoas. Incidente aconteceu numa escola secundária em Arras, no norte de França.

Um homem armado com uma faca matou esta sexta-feira um professor e feriu gravemente duas outras pessoas numa escola secundária em Arras, no norte de França, segundo fontes da polícia e da autarquia local.







REUTERS/Pascal Rossignol

O atacante foi detido, segundo uma publicação do ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, na rede social X (ex-Twitter).De acordo com informações de uma fonte da polícia francesa, o agressor terá gritado "Allah Akbar" [Deus é grande] durante o ataque.