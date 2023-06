Incêndios no Canadá cobrem Estados Unidos de cinza e fumo

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

No Canadá a época de incêndios começou "excecionalmente cedo" e está já a causar estragos incalculáveis. No país já arderam cerca de 3,3 milhões de hectares, mais de 120 mil pessoas ficaram desalojadas e os danos estão já a atravessar fronteiras.







REUTERS

Nos Estados Unidos, doze estados tiveram de acionar alertas devido à fraca qualidade do ar registada em algumas localidades. Por precaução, as autoridades estão a pedir aos habitantes que permaneçam dentro de casa e reduzam ao máximo as saídas ao exterior de forma a evitar a inalação de partículas nocivas.Segundo avança a Reuters, a situação deverá manter-se pelo menos durante quinta e sexta-feira, pelo que está já a ser recomendada a utilização de máscaras de forma a "limitar os riscos daqueles que sofrem de doenças respiratórias".Com o intuito de proteger os mais novos, algumas escolas optaram por cancelar as atividades ao ar livre, a prática desportiva e os passeios ou visitas de estudo. Como o ano está a chegar ao fim, algumas instituições tiveram que se adaptar e passar as festas de finalistas para recintos fechados.Já em Nova Iorque estão a ser partilhadas centenas de imagens da cidade submersa numa nuvem de cinza onde, devido à densidade do fumo, praticamente não se avistam arranha-céus.