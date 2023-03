Putin promete 'esclarecer' posição da Rússia sobre a Ucrânia durante a visita de Xi Jinping

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aguarda pela visita de Xi Jinping a Moscovo e espera que o homólogo chinês mostre "solidariedade". O encontro dos líderes mundiais está ser analisado sob o olhar atento da comunidade internacional, até porque Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, já anunciou irá prestar "esclarecimentos detalhados" sobre a posição da Rússia face ao conflito na Ucrânia.







Vladimir Putin e Xi Jinping Reuters

De acordo com a Reuters, um dos principais pontos da ordem de trabalhos é, portanto, o conflito na Europa, numa altura em que a China tem como propósito mostrar-se como um "pacificador global" e possível intermediário para o fim da guerra. Ainda assim, não foram avançados até agora quaisquer pormenores sobre estas propostas."Os tópicos que serão falados estão inevitavelmente relacionados com uma troca de opiniões sobre a Ucrânia (…) É claro que serão dados esclarecimentos exaustivos pelo presidente Putin, para que o presidente Xi possa ter uma visão em primeira mão do momento atual do lado russo", esclareceu Dmitry Peskov.Xi Jinping chegou ao país à hora prevista, perto das 10.30H, tendo sido recebido no aeroporto por vários membros da delegação russa. Durante a tarde de hoje e o período do jantar deverá estar reunido de forma informal com Putin, sendo que as conversações formais deverão ocorrer no dia seguinte, terça-feira.O presidente chinês será assim o primeiro a encontrar-se com Vladimir Putin depois de, na sexta-feira passada, o Tribunal Penal Internacional (TPI) ter emitido um mandato de prisão ao líder russo. Ao mesmo tempo, vários ministros da Justiça de todo o mundo estarão reunidos em Londres para discutir um reforço do apoio dado ao TPI.