A visita do chefe de Estado chinês começou esta segunda-feira, com conversações informais entre os dois presidentes.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A refeição com que Putin deu as boas vindas a Xi Jinping

Xi Jinping está em Moscovo para reunir com Vladimir Putin. A visita do chefe de Estado chinês começou esta segunda-feira, com conversações informais, e as conversações formais deverão ocorrer apenas terça-feira.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Para terminar o primeiro dia de reencontro entre os dois "queridos amigos", palavras usadas por ambos, foi servido um jantar de sete pratos. A entrada foi um aperitivo à base de frutos do mar vindos do Extremo Oriente, panquecas de codorniz e cogumelos e sopa de esturjão acompanhada por torta e sorvete de romã.O prato principal foi carne de veado com molho de cereja ou salmão branco siberiano do rio Pechora, acompanhado com legumes.Para sobremesa, os líderes da Rússia e da China comeram uma Pavlova.Foi ainda feita uma seleção de dois vinhos da região russa de Krasnodar, para acompanhar toda a refeição.