Xi Jinping vai visitar a Rússia na próxima semana

O presidente chinês vai visitar a Rússia já na próxima semana, avançou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China esta sexta-feira.







REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Passaram quase quatro anos desde que Xi Jinping esteve pela última vez em Moscovo. Agora e "a convite do presidente russo Vladimir Putin, o presidente Xi Jinping vai fazer uma visita de Estado à Rússia entre 20 e 22 de março".O encontro tem como objetivo a discussão da "cooperação estratégica". De acordo com uma declaração do Kremlin vai ser discutido "o aprofundamento da parceira exaustiva e da cooperação estratégica entre a Rússia e a China".Foi em 2019, a última vez que o presidente chinês esteve na Rússia, no entanto a relação de proximidade entre os chefes de Estado russo e chinês manteve-se. Putin esteve em Pequim para a cerimónia dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 e encontraram-se numa reunião de segurança regional no Uzbequistão.Desde o início da invasão russa à Ucrânia, há cerca de um ano, que a China se tem tentado afirmar como uma parte neutra do conflito, oferecendo-se até para mediar as conversas de paz. No mês passado, Pequim publicou mesmo um documento com 12 pontos para que seja alcançada a paz na Ucrânia no qual pediu diálogo e respeito pela soberania territorial de todos os países.Porém, as suas posições têm sido criticadas por vários líderes mundiais por falta de credibilidade e alegado apoio a Moscovo.