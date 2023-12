Ucrânia tem que convencer EUA a dar novo financiamento

Mais ajuda dos Estados Unidos da América não vai mudar o curso da guerra na Ucrânia, garantiu o porta-voz do Kremlin. A mensagem surge antes de conversações entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e líderes norte-americanos.







De acordo com a agência noticiosa Reuters, Zelensky irá defender o financiamento militar dos EUA à Ucrânia, numa altura em que muitos congressistas republicanos colocam dúvidas.A Rússia irá acompanhar "muito de perto" as reuniões de Zelensky nos EUA, garantiu o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov. "É importante que todos entendam que as dezenas de mil milhões de dólares injetados na Ucrânia não a ajudaram a ter sucesso no campo de batalha. As outras dezenas de mil milhões de dólares serão o mesmo fiasco. Isto não pode mudar a situação no campo de batalha, mas também não pode mudar o avanço da 'operação militar especial'."Já do outro lado do Atlântico, a União Europeia (UE) quer convencer a Hungria no fim desta semana para injetar mais 50 mil milhões de euros na Ucrânia, de forma a dar um sinal claro à Rússia. Trata-se de um instrumento financeiro para Kiev com que todos os países concordam, menos um."O nosso objetivo claro é convencer este país que o instrumento da Ucrânia é o certo para mostrar a nossa unidade e enviar um sinal claro à Rússia, mas para também apoiar os esforços do presidente norte-americano Joe Biden para mobilizar mais apoio", adiantou fonte da UE à Reuters.Moscovo sempre descreveu a guerra na Ucrânia como uma "operação militar especial", com vista à sua desmilitarização. Kiev e os seus aliados acusam a Rússia de ter começado uma guerra de agressão não provocada.A nova ronda de ajuda norte-americana à Ucrânia tem sido travada pelos republicanos, que pedem que sejam financiados primeiro os mecanismos de controlo na fronteira entre os EUA e o México.De momento, a Rússia controla quase um quinto do território ucraniano.