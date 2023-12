Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Afsoon Najafi, uma das representantes do movimento Mulher, Vida, Liberdade que esteve em Estrasburgo para receber o prémio Sakharov, falou com a SÁBADO sobre a opressão que reina no Irão e que a levou a deixar o seu país, onde foi condenada a 25 anos de prisão, rumo ao exílio para "dar voz às iranianas". "A minha irmã foi morta cinco dias depois da morte de Mahsa Amini e foi aí que começou todo o processo que me levou a tornar-me uma ativista", relata.