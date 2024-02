Sara Cerdas: 'Ainda existe o estigma que os eurodeputados trabalham pouco'

Sara Cerdas foi nomeada para o prémio Eurodeputado do Mandato. No seu primeiro mandato enquanto eurodeputada, foi presidente do Grupo de Trabalho em Saúde. O membro da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu destaca a criação do espaço europeu de saúde como uma das medidas mais importantes que conseguiu alcançar.

A eurodeputada Sara Cerdas, da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu (e eleita em Portugal pelo PS), tem 34 anos e foi nomeada para o prémio Eurodeputado do Mandato (MEP Awards) da revista The Parliament. Os galardões são entregues todos os anos e a gala de 2024 decorre no dia 20 de março em Bruxelas. Em ano de eleições europeias, serão premiados não os melhores eurodeputados do ano, mas sim os do mandato. Outras duas eurodeputadas portuguesas foram nomeadas para o prémio Eurodeputado da Juventude do Mandato: Isabel Carvalhais, PS, e Lídia Pereira, PSD.