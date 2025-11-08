Polícia espanhola deteve 13 suspeitos de pertencerem ao gangue venezuelano Tren de Aragua

Detenções aconteceram em cinco cidades espanholas e foram ainda apreendidas drogas e desmantelados laboratórios ilegais.

A polícia espanhola deteve, na sexta-feira, 13 pessoas suspeitas de pertencerem ao gangue venezuelano Tren de Aragua. Foram ainda apreendidas drogas e desmantelados dois laboratórios ilegais de produção de droga.

As detenções aconteceram em cinco cidades espanholas - Barcelona, Madrid, Girona, Coruña e Valência - e fizeram parte de uma operação para desmantelar uma célula do gangue considerado uma organização terrorista pelo governo dos EUA. Os laboratórios desmantelados dedicavam-se à produção de tusi - uma mistura de cocaína, MDMA e quetamina.

A operação de sexta-feira foi o culminar de uma investigação que já durava há um ano e que começou quando o irmão de Niño Guerrero - o líder do Tren de Aragua - ter sido detido em Barcelona ao abrigo de um mandado de detenção internacional emitido pela Venezuela.

O gangue Tren de Aragua nasceu há mais de uma década numa prisão do estado de Aragua, tendo-se expandido para lá das fronteiras venezuelanas, chegando a países como os EUA ou Espanha. Donald Trump tem usado a luta contra este gangue para justificar os ataques a embarcações que, garante, transportam drogas para os EUA. Pelo menos 69 pessoas já morreram em 17 ataques aos barcos.