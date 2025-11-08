Sábado – Pense por si

Mundo

Polícia espanhola deteve 13 suspeitos de pertencerem ao gangue venezuelano Tren de Aragua

Ana Bela Ferreira
Ana Bela Ferreira 10:41
Capa da Sábado Edição 4 a 10 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 4 a 10 de novembro
As mais lidas

Detenções aconteceram em cinco cidades espanholas e foram ainda apreendidas drogas e desmantelados laboratórios ilegais.

A polícia espanhola deteve, na sexta-feira, 13 pessoas suspeitas de pertencerem ao gangue venezuelano Tren de Aragua. Foram ainda apreendidas drogas e desmantelados dois laboratórios ilegais de produção de droga.

A carregar o vídeo ...
Polícia espanhola divulga vídeo da detenção de 13 suspeitos de pertenceram ao gangue venezuelano Tren de Aragua

As detenções aconteceram em cinco cidades espanholas - Barcelona, Madrid, Girona, Coruña e Valência - e fizeram parte de uma operação para desmantelar uma célula do gangue considerado uma organização terrorista pelo governo dos EUA. Os laboratórios desmantelados dedicavam-se à produção de tusi - uma mistura de cocaína, MDMA e quetamina.

A operação de sexta-feira foi o culminar de uma investigação que já durava há um ano e que começou quando o irmão de Niño Guerrero - o líder do Tren de Aragua - ter sido detido em Barcelona ao abrigo de um mandado de detenção internacional emitido pela Venezuela.

Tren de Aragua. Que gangue venezuelano é este que foi atacado pelos EUA?
Leia Também

Tren de Aragua. Que gangue venezuelano é este que foi atacado pelos EUA?

O gangue Tren de Aragua nasceu há mais de uma década numa prisão do estado de Aragua, tendo-se expandido para lá das fronteiras venezuelanas, chegando a países como os EUA ou Espanha. Donald Trump tem usado a luta contra este gangue para justificar os ataques a embarcações que, garante, transportam drogas para os EUA. Pelo menos 69 pessoas já morreram em 17 ataques aos barcos.

Artigos Relacionados
Tópicos Drogas Polícia Detenção Tren de Aragua Estados Unidos Barcelona Donald Trump Niño Guerrero Venezuela Madrid
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Polícia espanhola deteve 13 suspeitos de pertencerem ao gangue venezuelano Tren de Aragua