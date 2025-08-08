Sábado – Pense por si

EUA acusam Presidente venezuelano de narcotráfico e duplicam para 43ME prémio pela sua captura

Lusa 08 de agosto de 2025 às 12:58
Em causa estão organizações consideradas terroristas por Washington, como o Tren de Aragua e os cartéis de Sinaloa e dos Sóis.

Os Estados Unidos acusaram esta sexta-feira de narcotráfico Nicolás Maduro, Presidente venezuelano considerado ilegítimo por Washington, duplicando para 50 milhões de dólares (43 milhões de euros) o prémio pela sua captura.

EUA acusam Maduro de narcotráfico e oferecem 43ME pela captura

Num vídeo publicado nas redes sociais, a procuradora-geral norte-americana, Pam Bondi, afirma que Maduro “é hoje um dos maiores narcotraficantes do mundo e uma ameaça à segurança nacional” dos Estados Unidos, pelo que foi duplicada a anterior recompensa, de 25 milhões de dólares, por informações que levem à sua detenção.

"A DEA [agência anti-narcotráfico] apreendeu hoje 30 toneladas de cocaína ligadas a Maduro e seus parceiros, das quais quase sete toneladas ligadas diretamente a Maduro, o que representa uma fonte primária de rendimento para os cartéis assassinos sediados na Venezuela e no México”, afirmou Bondi.

Estes “trazem drogas mortais e violência” para os Estados Unidos, adiantou, e a cocaína é frequentemente misturada com fentanil, “resultando na perda e destruição de inúmeras vidas americanas”.

“O Departamento de Justiça apreendeu mais de 700 milhões de dólares em ativos ligados a Maduro, incluindo dois jatos privados, nove veículos e muito mais. No entanto, o reinado de terror de Maduro continua”, disse procuradora-geral.

Maduro foi reeleito Presidente em janeiro, numa eleição considerada fraudulenta pela oposição e por grande parte da comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos.

"Sob a liderança do Presidente [Donald] Trump, Maduro não escapará à justiça e será responsabilizado pelos seus crimes desprezíveis”, afirmou Bondi.

Tópicos Prémios e recompensas Detenção Crime lei e justiça Justiça Nicolás Maduro Estados Unidos Pam Bondi Washington D.C. Tren de Aragua Drug Enforcement Administration
