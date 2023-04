Polícia do Irão instala câmaras em locais públicos para controlar uso de hijab

As autoridades iranianas mandaram instalar câmaras de videovigilância nas ruas de forma a controlar se as mulheres do país cumprem o código de roupa obrigatória. A medida tem como objetivo aplicar sanções a quem recuse usar hijab.







Majid Asgaripour / WANA / REUTERS

The regime’s state TV released this video showing subway officers in Tehran refusing entry to women not wearing the mandatory hijab.#WomanLifeFreedom #MahsaAmini #??_?????_????? pic.twitter.com/suQPBDBUNH — Jonathan Harounoff (@JonathanHaroun1) April 10, 2023

Descubra as

O anúncio foi feito pela polícia do país que, segundo a Reuters, dá conta de que assim que seja identificada uma "infratora" a mesma receberá uma mensagem de texto com a descrição "das consequências" do seu ato.No entender do governo, a resistência ao véu islâmico "mancha a imagem espiritual do país e espalha insegurança", razão pela qual estão a implementar medidas cada vez mais restritas.No metro de Teerão, a capital do país, de acordo com o The Guardian , estão a ser criados grupos para controlar se as passageiras usam a roupa obrigatória. A medida também já estará a ser implementada na cidade de Isfahan, com as mulheres que infringirem as regras a serem impedidas de viajar.De acordo com a sharia, a lei islâmica imposta depois da revolução de 1979, as mulheres estão obrigadas a tapar o cabelo e a usar roupas largas de forma a ocultar as suas silhuetas. O incumprimento da medida pode ser punido com castigos públicos, multas ou até pena de prisão.Mas estas são medidas que parecem não assustar as mulheres iranianas e o caso de Mahsa Amini, a jovem que foi detida e morreu às mãos da polícia iraniana por ter o véu islâmico mal colocado , foi a gota de água. Desde essa altura que dezenas de mulheres do país – principalmente nas zonas urbanas - ousam desafiar uma regra que consideram atentar contra a sua liberdade.Nesse sentido, o governo tem vindo a aprovar uma série de medidas que têm como objetivo forçar os órgãos públicos do país a adotar "maior responsabilidade" nesta temática. Caso a medida não surta efeito, as autoridades já alertaram que estão dispostas a ir mais longe e levar estas mulheres a tribunal para a aplicação de uma multa no valor de 1 milhão de tomans (mais de 218 mil euros).