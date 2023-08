França vai proibir uso de vestido muçulmano nas escolas públicas

As mais lidas

Com o ano letivo prestes a arrancar, o ministro da Educação francês decidiu proibir o uso de abaya nas escolas públicas. Falamos de uma peça de vestuário usada maioritariamente por mulheres árabes, que se costuma traduzir num vestido longo que cobre praticamente todo o corpo.







REUTERS

"L'abaya ne pourra plus être portée à l'école", annonce @GabrielAttal, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse



— TF1Info (@TF1Info) August 27, 2023

No entender do executivo, o traje representa um claro "gesto religioso destinado a testar a resistência da República sobre o santuário secular que deveria ser a escola". Para Gabriel Attal "a laicidade é a liberdade de emancipar-se através da escola" pelo que "não deveria ser capaz de identificar a religião dos alunos apenas olhando para eles".O anúncio foi feito este domingo, entrevista ao canal TF1, mas os dirigentes dizem ainda estar a aguardar "regras mais claras" que só deverão chegar na primeira semana de setembro.Em França a utilização de símbolos religiosos nas escolas encontra-se proibida desde o século XIX pelo que, ao longo dos anos, os governos dizem ter vindo a ser cada vez mais restritos com a comunidade muçulmana. Em 2004 o governo francês já tinha proibido "o uso de sinais ou trajes pelos quais os alunos demonstrem ostensivamente filiação religiosa" em escolas, faculdades e liceus públicos e, em 2010, tornou ilegal o uso de véus faciais nas ruas.