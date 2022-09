Mahsa Amini morreu presa pela "polícia moral" do Irão. Protestos acabaram com 4 mortes

Mahsa Amini tinha 22 anos e morreu em Teerão, a capital do Irão, 48 horas depois de dar entrada no hospital em morte cerebral. Antes de lá chegar, tinha passado por um centro de detenção da polícia moral do Irão. Foi presa enquanto passeava com o irmão, por não usar corretamente o hijab (véu islâmico que tapa o cabelo). A sua morte desencadeou protestos no Irão em que já morreram quatro pessoas, de acordo com a agência Reuters que cita uma organização curda de proteção dos direitos humanos.