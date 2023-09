Mais de 70 crocodilos fugiram de quinta no sudeste da China

Mais de 70 crocodilos escaparam de uma quinta de criação no sudeste da China devido às fortes chuvas que atingiram a região, informaram as autoridades locais, recomendando aos habitantes que permaneçam em casa.







REUTERS/Rula Rouhana

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos China crocodilos acidentes buscas animais feridos

Segundo a imprensa chinesa, 69 crocodilos adultos e seis crias escaparam em Maoming, uma cidade costeira da província de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong. Não foram registados feridos até à data.As autoridades disseram que alguns dos crocodilos foram capturados, mas a operação está a ser dificultada pela profundidade do lago em que os crocodilos se encontram, segundo a imprensa local.Mais a oeste, sete pessoas morreram e três estão desaparecidas, na sequência de vários deslizamentos de terra na cidade de Yulin, na região de Guangxi, informou a agência noticiosa oficial Xinhua. Fortes chuvas, ocorridas no domingo e segunda-feira, provocaram os deslizamentos de terras.Na semana passada, as chuvas causaram inundações repentinas em Hong Kong e fizeram dois mortos.