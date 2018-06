O novo presidente de Espanha, Pedro Sánchez, nomeou esta quarta-feira os ministros que farão parte do seu governo e nele há um aspecto que salta à vista: dos 17 ministérios que compõem o executivo, 11 serão chefiados por mulheres e apenas seis por homens.

Este facto converteu o governo minoritário socialista no que conta com mais mulheres do mundo inteiro, com 64,7% do novo executivo formado por mulheres, indica o site 20minutos. O sucessor de Mariano Rajoy forma assim uma equipa com uma paridade nunca antes vista em governos mundiais e apenas seguida de perto por países que são referência na igualdade, como Suécia e Islândia, e outros que lideravam a lista de ministérios chefiados por mulheres, como Nicarágua e Bulgária.

Pedro Sánchez cumpre assim a sua promessa de paridade de género na formação do governo, fenómeno que poderá ser explicado pela Lei da Igualdade de Tratamento entre Homens e Mulheres no mercado de trabalho, uma das reivindicações da sua nova vice-presidente, Carmen Calvo, quando era ministra da Cultura de José Luis Zapatero. A medida veio aumentar o número de mulheres no congresso espanhol e proporcionar o novo executivo histórico.

Com este número, Espanha prepara-se para subir no ranking que estuda a igualdade de género, elaborada todos os anos pelo Fórum Económico Mundial - no último governo, o PP de Rajoy, Espanha ocupava o 24º lugar em 144 países. Para elaborar esta lista, o organismo tem em conta quatro aspectos: a situação política do país, o seu sistema de saúde, a sua educação e a participação económica entre homens e mulheres.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), as pastas mais ocupadas por mulheres em governos mundiais são áreas como o Meio Ambiente, Assuntos Sociais, Família, Educação ou Cultura. No entanto, o novo executivo de Sánchez prepara-se para romper estes pressupostos e entregar os cargos da Justiça, Defesa e vice-presidência também a mulheres.