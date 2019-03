Melhor professor do mundo é um padre do Quénia que doa 80% do salário

"O dinheiro não é tudo", sublinha o sacerdote franciscano, cujos alunos são quase todos de famílias pobres, muitos são órfãos ou perderam um dos pais.



Um milhão de dólares, o equivalente a 880 mil euros, é o valor do prémio que Peter vai receber. O 'Global Teacher Prize' de 2019 é conferido pela Fundação Varkey, organização de caridade dedicada à melhoria da educação para crianças carentes.



O prémio foi anunciado numa cerimónia no Dubai e reconhece o compromisso "excepcional" do professor com os alunos numa parte remota do Vale do Rift, no Quénia.



Fora da sala de aula, segundo avança a BBC, Tabichi luta para convencer a comunidade local da importância e do valor da educação. O padre chega a visitar famílias cujos filhos correm o risco de abandonar a escola.



O professor ensina ainda técnicas de cultivo mais resistentes aos moradores, uma vez que a fome é uma realidade naquela região.