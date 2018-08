O Partido Popular acusa Sánchez de ser "a agência de colocação".

Begoña Gómez, mulher do presidente de Espanha, Pedro Sánchez, foi colocada no Instituto de Empresa, um dos maiores institutos privados de ensino (que detém o IE Business School de Madrid), para liderar um projecto de promoção do empreendimento em África. Do lado da oposição, a deputada do Partido Popular, Pilar Marcos, diz que o novo emprego da mulher do chefe de Estado e líder do PSOE é, "no mínimo, um suborno".



"Se estivéssemos a falar da mulher dePablo Casado [novo líder do PP], seria - no mínimo - de um caso de'surborno'. Mas aqui não há escândalo:BegoñaGómez é a esposa de PedroSánchez", escreveu a deputada espanhola noTwitter.