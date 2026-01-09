Sábado – Pense por si

Parlamento francês à beira de uma nova dissolução

Luana Augusto
Primeiro-ministro não está a conseguir lidar com a apresentação de duas moções de censura.

A apresentação de uma moção de censura por parte do partido Rassemblement National - que está contra o acordo do Mercosul- seguida de uma outra moção assinada pela França Insubmissa, está a deixar o clima político francês cada vez mais tenso.

Stephanie Lecocq, Pool via AP

Segundo o jornal , o primeiro-ministro e o presidente francês reuniram-se esta sexta-feira para discutir como é que poderiam responder a estas moções, e ao que parece a resposta foi imediata: a dissolução do parlamento.

O jornal adianta ainda que o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, terá pedido ao ministro do Interior, Laurent Núñez, que estudasse a hipótese de se realizarem eleições legislativas antecipadas nos dias 15 e 22 de março. 

O presidente francês, Emmanuel Macron, dissolveu o parlamento pela primeira vez há 18 meses e agora parece estar pronto para o voltar a fazer.

