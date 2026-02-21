Sarah Ferguson procura ajuda financeira nos Emirados Árabes após detenção do ex-príncipe André

Ex-duquesa de York não é vista há cinco meses. Segundo fontes da realeza citadas pelo Daily Mail, estará a tentar ganhar algum dinheiro nos Emirados Árabes Unidos.

Sarah Ferguson está numa situação complicada. Desde que o ex-marido, Andrew Mountbatten-Windsor, e antigo príncipe, foi detido na quinta-feira em Sandringham, no Reino Unido, por suspeitas de má conduta em cargo público que estarão relacionadas com o caso Epstein, que a antiga duquesa de York sente que "todos estão contra ela", revelou ao Daily Mail uma fonte da realeza.



Sarah Ferguson a discursas num evento Foto AP/Seth Wenig

"Conversei com alguns amigos dela. Ela parece estar muito mal. Tem dito às pessoas que está a sofrer muito com a sua saúde mental e acha que todos estão a conspirar contra ela", começou por contar ao jornal. "Mas, ao mesmo tempo, ela está determinada em voltar à [vida] ativa e começar a ganhar dinheiro novamente. Não consigo imaginar como é que ela vai conseguir. A imagem dela é tóxica."

Sarah Ferguson, de 66 anos, não é vista em público há cinco meses - mais exatamente desde 25 de setembro do ano passado. Agora, segundo o Daily Mail, que cita fontes próximas da ex-duquesa, estará perto de abandonar o seu sonho de ter uma nova casa em Winsor para recorrer aos Emirados Árabes Unidos em busca de ajuda financeira. Como foi noticiado ainda esta semana, seis empresa da ex-duquesa irão encerrar dentro dos próximos dez dias.

"Acho que ela gostaria de ficar na região de Windsor para facilitar as visitas [das princesas] Beatrice e Eugenie, mas consigo entender os argumentos a favor de se estabelecer no Golfo, se ela realmente acha que ainda pode ganhar dinheiro", disse ainda fonte da realeza.

A amigos, Ferguson terá ainda confidenciado que não irá revelar os detalhes dos laços da sua família com o pedófilo Jeffrey Epstein em nenhum livro, mas que pode ter de "acabar por contar essa história à polícia".

Andrew Mountbatten-Windsor foi detido na quinta-feira por oito agentes à paisana. As autoridades chegaram a Sandringham, com carros descaracterizados. Nesse dia, o ex-príncipe fazia 66 anos e acabou por passar 11 horas sob custódia policial. As autoridades realizaram também várias buscas em Berkshire e Norfolk. André acabou por ser libertado, e foi fotografado no banco de trás de um carro enquanto abandonava a esquadra da polícia de Aylsham.

O momento terá deixado, no entanto, as princesas Beatrice e Eugenie em "estado de choque", segundo o Daily Mail, ainda para mais quando se suspeita que o caso estará relacionado com os milhares de ficheiros sobre Epstein, que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou e que visam várias figuras públicas.

O escândalo em torno do pedófilo não tem deixado a família em bons lençóis. Enquanto que André foi fotografado em cima de uma rapariga que se encontrava no chão, e-mails revelam que Epstein começou a "apoiar financeiramente" Ferguson em 1996, no ano em que ela se divorciou do então príncipe, e que esse apoio ascendia as 15 mil libras (17 mil euros). Numa das mensagens enviadas ao pedófilo, a ex-duquesa chegou até mesmo a escrever: "Casa comigo". Ferguson também chegou a levar as suas filhas para almoçar com Epstein e a expor a vida delas ao dizer que uma das princesas estava a voltar de um "fim de semana de sexo".